Fedez dalla parte degli anziani: «A Milano molti over 80 ancora senza vaccino anti Covid»

Fedez paladino non di sua nonna ma di tutti gli anziani. Il rapper, reduce dall'esperienza di Sanremo, ha mostrato sulla sua pagina Instagram un messaggio ricevuto dalla nonna in cui le viene detto che il vaccino anti Covid che aveva prenotato subirà dei ritardi. Una condizione in cui si trovano moltissime persone anziane a Milano e in tutta la Lombardia e per questo Fedez ha voluto denunciare quello che per lui è qualcosa di preoccupante e vergognoso.

Leggi anche > Chiara Ferragni, il dramma segreto a pochi giorni dal parto: «Ha un glaucoma all'occhio, spero la situazione non peggiori...»

Fedez spiega nelle storie che molte persone anziane, come sua nonna ormai prossima a compiere 90 anni, sono in attesa del vaccino, nonostante siano a pieno titolo tra i soggetti più a rischio. Il rapper denuncia la situazione della Lombardia, dove a quanto dice il Rapper la campagna di vaccinazione ha subito dei rallentamenti negli ultimi giorni.

Nel messaggio che la nonna invia a Federico le viene detto che l'appuntamento per la vaccinazione sta subendo dei ritardi e poi viene aggiunto "faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA