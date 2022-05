Michele Merlo, "Farfalle" è il singolo inedito che esce a un anno dalla scomparsa

Si intitola ‘Farfalle’ il brano inedito di Michele Merlo, la cui pubblicazione è stata annunciata per venerdì 27 maggio. In uscita sulle piattaforme digitali e in radio, il singolo arriva a un anno dalla prematura scomparsa del giovane cantautore. Tutto risale a pochi giorni dalla malattia, quando Michele è al lavoro presso i Take Away Studios di Modena. Con lui ci sono Daddo, Riky e Fra. Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, il bisogno di tornare alla musica è forte così come l’urgenza della condivisione. ‘Farfalle’ raccoglie quelle esigenze con forza espressiva, raccontando i tanti volti di Michele, vero e proprio sognatore arrabbiato. Un Romantico Ribelle. Foto da Ufficio Stampa / Music: «Perception» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 14:11

