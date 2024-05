Caos Eurovision, la cantante dell'Irlanda salta le prove generali: «C’è stato un problema, abbiamo allertato l'EBU»

di Ida Di Grazia

La 68esima edizione dell'Eurovision 2024 sarà ricordata soprattutto per le polemiche che stanno inevitabilmente rovinando quella che in teoria dovrebbe essere la festa della musica per eccellenza. Dopo la squalifica dei Paesi Bassi per una presunta violenza, il ritiro della spokesperson della Norvegia Alessandra Mele, si aggiunge l'assenza dell'Irlanda nelle ultime prove della finale. Bambie Thug​ si è scagliata contro i commentatori della tv israeliana e ha chiesto provvedimenti all'Ebu.

La protesta di Bambie Thug

Secondo quanto riportato dal sito della TV irlandese RTÉ, Bambie Thug ha avuto modo di ascoltare i commenti della tv israeliana nella prima Semifinale di martedì 7 maggio, un commentatore di KAN ha avvertito i telespettatori con bambini che l’esibizione della cantante irlandese sarebbe stata la più spaventosa della serata: «Ci saranno molti sortilegi, magia nera e abiti dark, simboli satanici e bambole voodoo, come se fossimo in Cats Square a Gerusalemme nella metà degli anni ’90 - queste le parole che avrebbero detto i conduttori di Kan - Inoltre amano parlar male di Israele.Prepariamoci alle maledizioni»

Da qui la furia di Bambie Thug che ha chiesto l'espulsione di Israele dalla competizione ha detto che Israele non dovrebbe più essere autorizzato a partecipare alla competizione sostenendo che il commento abbia violato le regole dell’Eurovision.

Intervistata da RTÉ News, Bambie Thug ha aggiunto: «Provo rabbia per le altre delegazioni che violano le regole dell’EBU e sono comunque ammesse.

Le cause

Mentre gli organizzatori cercano di non far trapelare nulla e rassicurare il pubblico dicendo: «Bambie Thug ha saltato la terza prova generale a causa di un problema di cui stanno discutendo EBU e gli organizzatori dell’evento. Speriamo che questa situazione si risolva in tempi brevi e che Bambie Thug possa esibirsi nella Grand Final come previsto»; per Eurovision Insider, la causa sarebbe da ricercare nel comportamento della delegazione israeliana, che sta infastidendo gli artisti filmandoli con i cellulari senza permesso.

Questo dunque potrebbe essere il motivo dell’assenza dell’Irlanda dalla parata delle bandiere (in cui erano assenti anche Grecia, Svizzera e Cipro) e alle prove generali.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA