Eurovision 2022, la scaletta della seconda semifinale: ospiti, orari, cantanti, canzoni e programma

Questa sera a partire dalle 20.30 su Rai 1 andrà in onda la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022. La scaletta della seconda serata, che seguiremo come sempre in diretta minuto per minuto su Leggo.it, prevede l'esibizione dei restanti 18 cantanti, tra cui Achille Lauro, che rappresenta San Marino con la canzone "Stripper".

Anche per questa seconda semifinale dell'Eurovision 2022 condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, i commento in italiano sarà affidato a Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico.

Oltre che su Rai 1 la diretta della seconda semifinale, sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay (anche in LIS) e su Rai Radio 2 con Ema Stockolma, Gino Castaldo e Saverio Raimondo.

Eurovision 2022, scaletta seconda semifinale con l'ordine di uscita dei cantanti:

The Rasmus con ‘Jezebel' (Finlandia) Michael Ben-David con ‘I.M' (Israele) Konstrakta con ‘In Corpore Sano' (Serbia) Nadir Rustamli con ‘Fade To Black' (Azerbaijan) Circus Mircus con ‘Lock Me In' (Georgia) Emma Muscat con ‘I Am What I Am' (Malta) Achille Lauro con ‘Stripper' (San Marino) Sheldon Riley con ‘Not The Same' (Australia) Andromache con ‘Ela' (Cipro) Brooke con ‘That’s Rich' (Irlanda) Andrea con ‘Circles' (Macedonia del Nord) Stefan con ‘Hope' (Estonia) WRS con ‘Llámame' (Romania) Ochman con ‘River' (Polonia) Vladana con ‘Breathe' (Montenegro) Jérémie Makiese con ‘Miss You' (Belgio) Cornelia Jakobs con ‘Hold Me Closer' (Svezia) We Are Domi con ‘Lights Off' (Repubblica Ceca)

Ospiti seconda semifinale Eurovision 2022:



Gli ospiti della seconda semifinale di Eurovision 2022 saranno i ragazzi de Il Volo, ma in un versione di "emergenza". Sicuramente saliranno sul palco Ignazio Boschetto e Piero Barone, mentre la Rai starebbe trovando una soluzione alternativa per la partecipazione di Gianluca Ginoble, risultato positivo al Covid.

«Nelle ultime ore - ha dichiarato l'executive producer Rai, Claudio Fasulo - abbiamo avuto notizia che uno dei ragazzi de Il Volo è risultato positivo al Covid. Sta bene, non ha sintomi e noi stiamo studiando una soluzione digitale per permettere lo stesso la performance».

Per quanto riguarda le Big 5, dopo la Francia e l'Italia con Mahmood e Blanco, questa sera vedremo:

Germania: Malik Harris«Rockstars»

Spagna: Chanel «SloMo»

Regno Unito: Sam Ryder «Space Man»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 12:25

