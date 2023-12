Elisa in concerto, si toglie i tacchi alti e li lancia: la reazione dei fan

di Marta Goggi

Elisa si è esibita al Mediolanum Forum di Assago in An intimate Christmas, un concerto natalizio messo in scena dalla cantante. Di recente l'artista ha anche annunicato il suo imminente ritiro dalle scene per almeno un anno.

Il gesto di Elisa

Per il concerto Elisa indossava un lungo abito dorato e dei tacchi alti, che però si è tolta nel bel mezzo dello show, senza passar inosservata. L’artista mentre cantava 'Luce (Tramonti a nord est)' si è seduta per togliersi i tacchi che indossava, lanciando poi le scarpe e continuando lo show.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA