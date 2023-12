Elisa annuncia uno stop di due anni: «Mi fermo un attimo, ho deciso cosa farò»

di Cristina Siciliano

Pagine scritte anni fa, pensieri sparsi appartenenti a un tempo che fu. Ma non solo. Anche pezzetti di un passato recente, forgiati in musica per l'occasione. Tutto questo è Intimate, il nuovo disco di Elisa Toffoli. A differenza di quanto è accaduto con i dischi precedenti, con questo suo ultimo progetto Elisa ha voluto aiutare concretamente al cambiamento climatico lanciando un messaggio al governo che «non si preoccupa» di tutto questo. Sono state organizzate anche due serate in collaborazione con Legambiente in maniera tale da sensibilizzare politici e cittadini ad una tematica così importante. Tuttavia, successivamente Elisa ha anche rivelato uno stop per i prossimi due anni.

Le parole di Elisa

«Mi fermerò un attimo anche per quasi due anni - ha spiegato Elisa -. Sicuramente non mi sento di dire che vorrei abbandonare quello fatto sino ad ora con la musica ma nemmeno vorrei rinunciare all'energia, l'atmosfera più intensa con pezzi up-tempo e anche incazzati in certi contesti. Abbiamo dato tutto e siamo arrivati ad una conclusione di un ciclo. Sono iperattiva e impiegherò il mio tempo in queste settimane, facendo cose come lo snowboard».

