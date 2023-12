Elisa, Drillionaire, Bob Sinclar: la musica accende il weekend

di Ferruccio Gattuso

Ognuno ha il suo Natale, lo vede coi suoi occhi e lo canta con la sua voce. Quello di Elisa è davvero speciale perché da un anno a questa parte la cantautrice ha dato al suo progetto artistico una dimensione intima. Lo conferma con il doppio live al Forum – oggi e domani – il cui titolo An Intimate Christmas. One (Special) Night Only, promette un evento degno di questo nome, anche perché ci sarà una sfilata di ospiti, da Ligabue a Morandi, da Elodie ai Pinguini, da Tommaso Paradiso a Jovanotti (in video). La tracklist delle serate si appoggerà al nuovo album (uscito l’8 dicembre), intitolato Intimate. Recording At Abbey Road Studios. Poche parole, queste, per capire che Elisa si è conquistata nientemeno che gli studi di Londra dove per anni hanno registrato i Beatles e dove anche lei lo ha fatto, in presa diretta, con un personale greatest hits dove spiccano due inediti.

Una star internazionale è il re dei deejay Bob Sinclair: il produttore francese, vero nome Christophe Le Friant, 54 anni, è sabato ai Magazzini Generali. «Devo molto del mio successo all’Italia. Per qualche ragione, inoltre, all’estero mi prendono per italiano».

A proposito di produttori che la sanno lunga, domenica 17 Drillionaire (vero nome Diego Vincenzo Vettraino, classe 1993), dopo il successo del primo album 10, porta al Forum un live (già sold out) pieno di ospiti top della scena rap e trap. Da Gué a Lazza, a Sfera Ebbasta, da Tony Effe, a Anna, a Paky, da Mahmood a Drefgold a Taxi B. E non manca la partecipazione da “outsider” di Noemi.

Venerdì 15 Dicembre 2023

