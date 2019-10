Ed Sheeran superstar: dal concertino alle super collaborazioni, è il cantante più interconnesso della musica

Martedì 29 Ottobre 2019, 19:34

Nel dicembre 2010, un diciottenneha suonato all’evento musicale "I Luv Live" a Londra a una piccola folla che, per la maggior parte, non aveva idea di chi fosse. Ha suonato materiale dei suoi quattro EP autoprodotti con la sua chitarra, due microfoni e un pedale loop, cantando, rappando e beatboxing a intermittenza.A notarlo, riporta il “The Telegraph” - è stato il diciannovenne Jamal Edwards, un londinese del West che è stato rispettato nel settore della musica per aver fondato il canale YouTube SB.TV per far fiorire artisti del rap.Edwards ha rischiato e, due mesi dopo, ha filmato Sheeran cantando I Need You, You Not Need Me su cinepresa portatile, in una stanza buia con un materasso strappato accatastato contro il muro. Sheeran, vestito con una felpa grigia e jeans, una chitarra intorno alla spalla e un pedale ad anello sotto i suoi piedi, inizia il video con testi veloci e spumeggianti, prima di lanciarsi in un assaggio mozzafiato di 50 Cent's Come Give Me a Hug e la nicchia del collettivo reggae di Bristol Laid Blak's Red Eyes. Il video è diventato virale, ora con oltre 10 milioni di visualizzazioni e sotto c'è un commento pubblico, molto apprezzato: "Qui è dove è stata fatta la storia".Ma molti fan di Sheeran non hanno idea che esista un simile video. I nuovi arrivati ​​ sono sbalorditi dal fatto che il cantante sia persino in grado di rappare. Questa performance non solo ha lanciato la sua carriera, che ora copre 150 milioni di vendite, quattro Grammy e un patrimonio netto di £ 160 milioni, ma è strumentale per comprendere la sua mossa di carriera più significativa: No.6 Collaborations Project , rilasciato oggi.Con artisti di generi, Rap Cardi B ed Eminem alle star emergenti del Regno Unito J Hus a Dave, attraverso i cantanti americani Yebba, Camila Cabelo e Bruno Mars, No.6 si unirà, forse per la prima volta nella musica storia, fan di grime, hip-hop, trap, afrobeat, pop, soul, country e rock, in soli 15 brani.Quando Sheeran - ha pubblicato l'elenco completo di collaborazioni su Instagram il mese scorso, è stato praticamente possibile ascoltare i ping di screenshot che fischiavano attraverso l'etere e nelle chat di gruppo di WhatsApp attraverso il globo.I fan erano sbalorditi, così come gli haters. Sheeran - noto per aver controllato ossessivamente le cifre di vendita ogni mattina - era solo avido, incassando ogni genere di tendenza nelle classifiche? Cercava fanbase e culture che non aveva ancora sotto il suo controllo? Oppure stava creando un raro ponte tra titani rap statunitensi e talenti nostrani nel Regno Unito, mescolando suoni come pastella di torta, facendo una dichiarazione grossa e grassa del settore?Se il progetto sarà la migliore o la peggiore decisione della carriera di Sheeran rimane un mistero, ma una cosa, tuttavia, è certa: il libro di contatti di Sheeran ha un peso notevole. Quindi, come ha fatto un goffo adolescente con una chitarra a diventare l'uomo più connesso del pop?“Ed è sempre stato interessato alle collaborazioni; gli è sempre piaciuta la musica diversa. Non è una sorpresa ", afferma Edwards del n. 6. “Ha costruito il suo nome nella nostra scena. Nessuno poteva negare il suo talento. Dopo quel video SB.TV, tutti volevano sapere chi fosse questo ragazzo. "Il quinto EP della cantante, No.5 Collaborations, era pieno di sporcizia e, sebbene ferocemente anti-commerciale, senza promo o un'etichetta, raggiunse il numero 48 nelle classifiche e vendette 7.000 copie in una settimana. Questa era la quiete prima della tempesta."Fu in quel periodo che Ed caricò la sua musica e la sua biografia sul BBC Introducing ", afferma Jason Carter, fondatore di BBC Introducing - Non sembrava la tua tradizionale pop-up pin-up. Stava lavorando con artisti urbani. Stava facendo ogni sorta di strani loop sui suoi pedali che non avevamo mai visto prima. Erano passate otto settimane da quando aveva pubblicato il suo singolo rivoluzionario The A Team, quindi era al centro dell’attenzione. La folla conosceva ogni parola della musica, il che è estremamente insolito per quel tipo di pubblico".Guarda il video di YouTube del suo set e le componenti della fanbase femminile ormai tristemente dedicata di Sheeran sono chiaramente al loro posto: le donne urlano e le telecamere registrano ogni sua mossa. È questo pubblico che lo ha portato a strofinare le spalle con la principessa Beatrice nel Castello di Windsor e in tournée con la ragazza di campagna pulita e cigolante Taylor Swift, ma è una base di fan molto diversa dalla ascolto di base Sheeran aveva costruito nella scena sporca di Londra. Questa dicotomia era un problema per Edwards?Non importa da dove venisse Ed. Il suo amore per la scena sporca era genuino. Conosce la sporcizia meglio di molti altri.Durante la sua ascesa Sheeran era così legato al sudiciume che nel 2014 BBC1Xtra lo includeva nella loro "lista dei poteri" delle persone più influenti nella musica nera e urbana. Allo stesso modo, quando Sheeran è stato notato da Jamie Foxx a Los Angeles nell'estate del 2010, dopo aver suonato al Foxxhole club dell'attore.Negli ultimi anni avrebbe potuto concentrarsi sulla realizzazione di successi pop radio-amichevoli, ma la capacità di Sheeran di saltare tra generi e culture pur mantenendo il suo suono e il suo marchio principale è unica.In un'industria piena di pugnalate alle spalle, mantenendo le apparenze e i falsi amici, Sheeran - che si veste ancora quasi esattamente come in quel video SB.TV, indipendentemente da dove si esibisca, e la cui prima conversazione con Cardi B riguardava il suo pollo preferito di Londra negozio - è una boccata d'aria fresca. Rifiutare una collaborazione con Sheeran sarebbe come dare un calcio in faccia a un cucciolo o buttare soldi nel gabinetto. Non sarebbe giusto.Gli artisti sono anche desiderosi di lavorare con il cantante per semplice rispetto del suo talento. Il compositore Jimmy Jewell, che ha insegnato a una sedicenne Sheeran come comporre musica per una produzione di Frankenstein come parte del British Youth Music Theatre nel 2007, afferma: “C'è molta gelosia tra i cantautori, ma non so di uno solo che non lo tiene in grande considerazione come cantautore. C'è sempre qualcuno che dice qualcosa su qualcuno da qualche parte, ma in tutta la mia carriera non ho mai sentito nessuno parlare di lui professionalmente con qualcosa di diverso dal rispetto”. Non c'è da stupirsi, quindi, che Sheeran abbia scritto per tutti dal Weeknd e da Justin Beiber a Taylor Swift e One Direction.Jewell ricorda il momento in cui Sheeran ha suonato per la prima volta una delle sue canzoni durante il viaggio residenziale del gruppo di giovani a Plymouth. “Ci fu un silenzio mortale, e poi molte urla. Non ci eravamo nemmeno resi conto che aveva la sua chitarra fino a quando non l'ha portata fuori quella notte”.Sheeran teneva fino a 300 concerti all'anno, molti dei quali non pagati: “Ero sempre alla ricerca di un concerto da fare o di una sessione o di un divano dove dormire. Così ho finito per mescolarmi con molte persone in un breve lasso di tempo. Non c'è alcuna spinta per uscire e fare qualcosa se hai una casa dove andare ", ha detto Sheeran in un'intervista a GQ.Edwards ricorda Sheeran che viaggiava fino in Galles, per esempio, per un concerto non pagato dopo il quale non aveva un posto dove stare. Sheeran ha dichiarato al Financial Times nel 2014 quanto fosse competitivo con lo sforzo che ha messo nella sua carriera. “All'Atlantico tutti dicevano che James Blunt era il ragazzo più duro nell'industria della musica. Quindi ho chiesto al mio manager di ottenere il diario di James Blunt dal 2005”