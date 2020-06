Da quando avevo 13 anni non ho mai avuto bisogno di Facebook o di un reminder sul telefono per ricordarmi che per me il 20 giugno era un giorno speciale, ma quest’anno lo e’ ancora di piu’. Mi sveglio la mattina, automaticamente apro Facebook per leggere le notizie, sapere cosa fanno i miei amici in giro per il mondo e che non vedo da anni ormai e nel feed il videomessaggio di un amico speciale, John Taylor dei Duran Duran, che oggi compie 60 anni e si apre un vero vaso di Pandora di emozioni ...

E ricordo la prima volta che sentii le loro canzoni, i video su MTV di cui conoscevo minutaggio a memoria, ogni singolo frame in cui appariva lui. Ricordo i pomeriggi passati nei negozi di dischi in cerca della rarita’ da comprare con i risparmi, o della cartolina con la sua foto venduta a caro prezzo (oggi mi chiedo ma che margine avevano su quelle foto i negozianti??). Conoscevo ogni canzone a memoria, ogni aneddoto, sapevo quanto era alto, che numero di scarpe portava ed annotavo diligentemente ogni dettaglio in un quadernino che penso sia sopravvissuto ai miei tanti traslochi. Andavo dal parrucchiere con la sua foto in modo da avere lo stesso taglio e mi versavo acqua ossigenata in testa per schiarire il ciuffo ed essere esattamente uguale.E diciamolo... lo facevano anche tanti maschietti nella speranza di rimorchiare di piu’. Ricordo i giornaletti da comprare con il poster all’interno, anche all’estero. Le amiche di penna a cui scrivere lettere monotematiche (non c’era internet eppure avevo amiche in Giappone, in Inghilterra, in Germania a cui scrivere lettere parlando di lui e scambiarci ritagli di giornale). Poi mettere in croce mia mamma perche’ LORO arrivavano a Ciampino ed io dovevo assolutamente toccarlo o vederlo da vicino.E infine dopo anni di attesa il primo concerto in Italia, allo Stadio Flaminio. Era il 2 Giugno 1987 quando per la prima volta in vita mia, io che ero una secchiona, ho saltato la scuola per essere ai cancelli all’apertura e dopo 12 ore sotto al sole ad altre 6 in una calca umana di sudore sono arrivata in prima fila, convinta che lui mi avrebbe vista! Dopo tanti anni, circa 10 anni fa, finalmente riuscire ad avvicinarmi e scattare una foto assieme al mio idolo, durante un evento privato e grazie alla “raccomandazione” di un amico.Sono stati la colonna sonora della mia vita. Oggi fanno dirette instagram, sono su Twitter, su Reddit, su Facebook, fanno playlist su Spotify, rispondono ai messaggi in diretta dei fan. E scoprire che oggi come ieri ci sono ragazzine di 15 anni che li adorano... ma che ne sanno loro di quando non c’era Internet?? Quanta fatica si doveva fare? Cosi’ e’ troppo facile ! Ma oggi lui ne fa 60, ha avuto il Covid come qualsiasi mortale ed i capelli cominciano ad imbiarcarsi ma per me e’ sempre il piu’ bello. Fra qualche settimana la cifra tonda tocca anche a me non 60 ma 50 ... e mi sento improvvisamente vecchia.