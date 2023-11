Donatella Rettore operata, la foto dall'ospedale spaventa i fan: come sta la cantante

di Cristina Siciliano

Siamo abituati a vederla forte, granitica, a tratti aggressiva, eppure, Donatella Rettore, 68 anni, nelle ultime ore non sta attraversando un momento semplice. La cantante ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram dove si mostra seduta su una sedia in ospedale con la cuffietta per capelli e la mascherina. La Rettore è stata operata al tunnel carpale e adesso dovrà iniziare una lunga riabilitazione. «Intervento al tunnel carpale terminato e adesso la convalescenza». Sono queste le parole che la cantante ha scritto a corredo del video.

Donatella Rettore in ospedale

Nel video social, Donatella Rettore è seduta ed ha sul corpo una coperta istotermica per stabilizzare la sua temperatura.

Nonostante la sua voce sia ancora impastata a causa dell’anestesia, Donatella Rettore ha mostrato coraggio nel condividere la sua esperienza con i suoi fan attraverso il video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

