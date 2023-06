Donatella Rettore fa il tifo per Giorgia Meloni: «Forza fai rinascere l'Italia»

di Redazione Web

«Giorgia Meloni? Spero che faccia del suo meglio e che si dia da fare per far rinascere questa Italia perché hanno bisogno di crederci ancora». Sono queste le parole di Donatella Rettore in un'intervista al programma televisivo La Confessione condotto da Peter Gomez.

La cantautrice ha dichiarato apertamente di sostenere Giorgia Meloni e ha spiegato che questo non significa che sposi tutte le sue idee ma soltanto che essendo la leader di Fratelli d'Italia ed essendo a capo del governo, in questo momento è l'unica che può fare qualcosa. Ma procediamo con ordine.

Donatella Rettore choc: «Soffrivo di attacchi di panico, una volta ho fermato un aereo in decollo»

Donatella Rettore a Verissimo, dal tumore al seno al figlio perso durante Sanremo: il racconto a cuore aperto

«Ho detto che dedicherei Splendido slendente a Giorgia Meloni affinché riesca a far tornare l'Italia splendente», ha sottolineato Donatella Rettore.

«Sono italiana e non sono così masochista da tifare contro la Meloni» . ha sottolineato Donatella Rettore -. Spero che faccia del suo meglio e che si dia da fare per far rinascere questa Italia perché gli italiani hanno bisogno di crederci ancora, sennò se ne vanno via tutti».

Poi, ha concluso: «Tanti amici miei che hanno studiato e si sono laureati e si sono realizzati in America, in Germania e in Inghilterra, e noi abbiamo perso tantissimi cervelli. E allora in questo senso io dico forza Giorgia Meloni, visto che sei al potere datti da fare e fai rinascere rinascere questa Italia perché gli italiani hanno bisogno di crederci ancora. Noi vogliamo vedere questa nuova primavera».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA