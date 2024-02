Al Colosseo suonano i Kaleo (ma non Byeoncé): evento ristretto e prezzi da record per la band islandese semi sconosciuta in Italia

di Valerio Salviani

I Kaleo saranno a Roma il 2 marzo per un concerto al Colosseo. Un «evento epico», l'ha definito la band. L'occasione speciale è la realizzazione di un docufilm per il decennale dalla nascita del gruppo. Il Ministero dei Beni Culturali ha dato l'ok alla band islandese per uno spettacolo esclusivo all'interno dell'anfiteatro Flavio riservato a 250 fortunati.

In vendita biglietti a prezzi record. Da 999 sterline fino a 2.499, per partecipare anche all'after party su un rooftop della capitale; una cifra che ha fatto storcere il naso a qualche fan. Il docufilm sarà realizzato dal regista italiano Giorgio Testi, uno dei più apprezzati nel mondo della musica, che ha lavorato con i Rolling Stones, Bon Jovi e gli Oasis.

Il precedente del "no" a Beyoncé

I Kaleo potranno dunque mettere sul curriculum il concerto in una delle location più esclusive al mondo, dove si sono esibiti mostri sacri come Paul McCartney, Andrea Bocelli e il ballerino Roberto Bolle. Il Colosseo nel 2018 era diventato oggetto di contesa tra Beyoncé e Alberto Angela. Un binomio che aveva scatenato grandi ironie, soprattutto perché alla fine a spuntarla fu il figlio di Piero, che doveva registrare un documentario per la Rai.

Il Ministero in quel caso aveva dovuto dire «no» alla popstar americana, che aveva richiesto di poter realizzare un video, perché la location era già stata promessa al divulgatore e perché la richiesta di Beyoncé non era arrivata nei tempi tecnici necessari.

«In considerazione della complessità del monumento e della visibilità internazionale, l’iter doveva prevedere la presentazione con congruo anticipo di un progetto dettagliato in linea con le politiche culturali del Parco», aveva comunicato il Parco Archeologico.

Quanto costa "affittare" il Colosseo

Il Colosseo, ovviamente, non è una location dove tutti possono esibirsi.

Chi sono i Kaleo

E adesso, una risposta alla domanda che in molti si sono fatti leggendo l'articolo. Ma chi sono i Kaleo? Ebbene, seppur in Italia non abbiano molto seguito, la band islandese è tra le più apprezzate al mondo quando si parla di esibizioni dal vivo. JJ, il frontman, è stato una promessa del calcio islandese per diversi anni nell'adolescenza, salvo poi prendere definitivamente la strada della carriera musicale. Il loro brano più famoso è "We Down We Go", che ha ricevuto ai Grammy Awards 2018 la candidatura nella categoria miglior interpretazione rock. La canzone è stata inserita nel film Collateral Beauty (2016), nelle serie Orange Is the New Black e Suits, nonché in altre serie, produzioni televisive e videogiochi come FIFA 16.

