Coez, il nuovo disco “È sempre bello” : un mix in chiaroscuro, tra mazzi di fiori e coltelli

Coez e il nuovo disco: «La mia vita più serena, lontana dall'odio dei social»​

il relax e i raggi di sole che si nascondono dietro le nuvole. Come quelle di Brighton, location linda e malinconica scelta per il video di È sempre bello, singolo e title track del nuovo album. Perché «oggi voglio andare al mare, anche se non è bello... fare come quando piove e io mi scordo l'ombrello». Versi che lasciano trasparire la ricerca delle cose semplici che fanno la felicità. Le ferite del passato sembrano essersi rimarginate, anche se resta un velo di malinconia a ricoprire i battiti accattivanti, come in una Ninna Nanna virata in chiave grunge.Tra le tastierone 80's di Contessa (Gratis, Vai con Dio), affiorano chitarre stralunate alla King Krule ed echi non troppo lontani di un Vasco d'annata (Domenica), mentre i testi raccontano di mazzi di fiori sui sedili (La tua canzone), ma anche di nodi in gola da sciogliere (Mal di gola), di coltelli e sputi sugli specchi (Fuori di me)La parola d'ordine è itpop, magari sporcato da qualche reminiscenza rap. Con quel cantato sornione, un po' svogliato, un po' costruito, a incorniciare brani appiccicosi fin dalla nascita. Piacerà ai fan più pop-oriented, quelli della prim'ora potrebbero restare delusi. Il 28 e il 29 maggio doppio appuntamento live, al Palazzo dello Sport di Roma, antipasto del tour autunnale.