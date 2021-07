Nel Castello di Santa Severa il “Laziosound Festival 2021”, 4 giorni di musica no stop tra pop, jazz e cantautori

Nel Castello di Santa Severa arriva il “Laziosound Festival 2021”. Dal 12 al 15 Luglio nel Castello di Santa Severa il “LazioSound Festival 2021”, 4 giorni di musica no stop che spaziano dall'Urban al Pop, passando per il grande Jazz e le sonorità di artisti come Fulminacci, Neri per Caso, Tredici Pietro, Roberto Gatto, Ainè, Claire Audrin, Ellynora, Giaime, Sierra e molti altri.

Claire Audrin, la vincitrice del contest LAZIOSound

Nel Castello di Santa Severa arriva il “Laziosound Festival 2021”

Dal 12 al 15 luglio 2021, tra le mura del Castello di Santa Severa (nel comune di Santa Marinella) il “LazioSound Festival 2021”. Promosso dalla Regione Lazio il “LazioSound Festival 2021” offrirà 4 giorni no stop di nuove sonorità, voci, groove e ritmi. Pop, Jazzology, indie, nuovi cantautorati: accanto alle nuove leve della scena italiana, ospiti della staffetta musicale saranno alcuni dei nomi della musica contemporanea che più di altri disegnano una generazione.

Roberto Gatto

Fulminacci e Giuse The Lizia, Neri per Caso e Tredici Pietro, Giaime ed il duo rap Sierra, Roberto Gatto Imperfect Trio, Ainè e Occhi chiusi in mare aperto, Coro notevolmente, diretto da Marco Schunnach, Coro femminile EOS, diretto Fabrizio Barchi, Il coro che non c'è, diretto da Dodo Versino: questa la line-up del LAZIOSound Festival 2021, che mette a confronto e fa incontrare gli artisti simbolo di una generazione con le emergenti voci di LAZIOSound.

Quartetto Eos

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 10:57

