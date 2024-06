Cane rischia di essere soppresso perché cieco, salvato da una coppia: Marley diventa protagonista di un film

di Redazione Web

Da Montecitorio a Cinecittà. Il futuro di Marley è da superstar. Il cane lupo cieco adottato da una coppia di Pisa presto potrebbe arrivare sul grande schermo grazie al suo coraggio e alla sua incredibile storia. Sui social è conosciuto come Supercane e la sua vita è stata racchiusa in un libro, dal titolo «La vita a colori di un cane cieco», che è stato letto da tantissime persone, tanto da organizzare un incontro alla Camera dei Deputati.

La storia di Marley

Quando era cucciolo, il futuro di Marley non sembrava così roseo. Il canile dove era custodito in Puglia voleva sopprimerlo perché era nato cieco, ma poi due angeli sono corsi in suo aiuto. Carlotta Nelli e Marco Chimenti hanno deciso di adottarlo e di portarlo con loro in Toscana, dove è riuscito ad abbattere le barriere sociali e a diventare una star sui social network.

Inoltre, è diventato il primo cane cieco in Italia a entrare nella Protezione civile per la ricerca delle persone scomparse, grazie al suo fiuto sviluppato. Per questo, a febbraio è stato accolto da Amadeus a Sanremo e lo scorso 28 maggio alla Camera dei Deputati.

Marley prossimamente al cinema

La storia di Marley, però, non sembrerebbe essere destinata a rimanere all'interno dei cellulari e di un libro. Didi Leoni, giornalista e produttrice, sembrerebbe aver adocchiato il dolce cane lupo. La sua casa di produzione (Sarabi Productions), come spiega Repubblica, lo ha opzionato per una pellicola. I dettagli sulla produzione ancora non sono stati pubblicati e magari il film non sarà girato a Cinecittà, però la storia di Marley arriverà al cinema (e speriamo al più presto).

