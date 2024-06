Harry a casa con la suocera: la mamma di Meghan ha un ruolo chiave nell'educazione di Archie e Lilibet. Bandite le tate

di Redazione web

Il principe Harry, 39 anni, e la duchessa Meghan Markle, 42 anni, hanno sempre mantenuto il più alto riserbo sui figli, Archie, 5 anni, e Lilibet Diana, 2 anni, per proteggerli dalla stampa. I duchi di Sussex hanno anche cercato di non esporre troppo Doria Ragland, 67 anni e mamma dell'ex attrice di Suits.

Capita, però, che alcune notizie trapelino lo stesso. Così si apprende dalla stampa che la coppia "ribelle" preferirebbe avere Ragland a badare ad Archie e Lilibet, piuttosto che una tata costosa.

Le rivelazioni

Una fonte vicina ai duchi di Sussex ha riferito al Daily Record: «Harry e Meghan hanno assunto varie tate in passato, ma ora che Doria si è trasferita da loro, si è fatta avanti per aiutare con i bambini. Anche se a volte c'è ulteriore assistenza, Doria sta lavorando a stretto contatto con Meghan per garantire che i più piccoli crescano in un ambiente familiare unito e amorevole».

Quando Harry e Meghan vivevano ancora al Frogmore Cottage in Inghilterra, dopo la nascita di Archie, avevano assunto Lorren Khumalo, un'infermiera pediatrica che li avrebbe aiutati con il bambino.

Doria perfetta babysitter

Come riporta la rivista OK!, oltre a Lorren Khumalo, Harry e Meghan avevano assunto anche una tata per la notte che, però, non si dimostrò essere affidabile.

