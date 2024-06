Barbara D'Urso regina dei social, sbarca su TikTok: ha già 500mila follower. «Sono avanti, ho creato il Metadurso»

di Redazione web

Da regina della tv a regina dei social (suo malgrado). Barbara d’Urso, 67 anni, sbarca su TikTok. «Questo, per scelta mia e non, è un periodo momentaneo di pausa televisiva della mia carriera. Mi sono detta, sai che c’è? Mi trasferisco lì». E subito l’effetto è virale: mezzo milione di seguaci, quasi 4 milioni di cuoricini.

In un’intervista a La Stampa sottolinea che ha sempre cercato di essere “avanti”: «L’ho fatto sia con Instagram che con il metaverso. Quando nessuno ne sapeva molto, e in realtà non si sa nemmeno ora, io ho creato il Metadurso con il mio avatar. Comunico da quando ho 18 anni, ho attraversato tutti i mondi. Televisione, cinema, teatro, radio e giornali con Vittorio Corona. Libri, podcast. Ho cavalcato tutto, sempre in anticipo».

«Ho studiato Tiktok»

«Su Instagram nelle mie stories sono io che racconto quello che vedo e non compaio quasi mai. Su TikTok invece ho deciso di esserci anche sostenuta dal fatto che, e non chiedetemi come è possibile, tantissimi giovani e giovanissimi mi fermano per strada», ha spiegato l'ex volto di punta di Canale 5. «Mi abbracciano, mi chiamano, vogliono farsi un selfie.

D'Urso creator

D'Urso sbarca sul nuovo strumento con propositività e fiducia. «Mi approccio a TikTok in modo professionale. Non mi sono svegliata una mattina e ho girato un video, dietro c’è una casa di produzione. Voglio dare un prodotto serio, professionale, fatto bene. Anche quando facevo trasmissioni in televisioni con un budget molto basso, ho sempre fatto di tutto per ottenere un risultato di ascolti e gradimento molto alto. Sono fatta così. TikTok è uno strumento che dà grandi possibilità, anche quella di fare delle dirette. Chissà».

L'addio a Mediaset

L’addio a Canale 5 è stato amaro per la conduttrice. Dopo la decisione presa all’inizio dell’estate dall’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi di non riconfermarla e escluderla dal palinsesto, Barbara D'Urso è stata a lungo lontana dalla tv. Lo scorso marzo si è tolta dei sassolini dalle scarpe in un'intervista con l’amica Mara Venier, a Domenica in, su Rai 1. «Sedici anni in diretta tutti i giorni, ma anche io ci sono sempre stata, durante il Covid. Tutti i giorni ero lì a tenere compagnia agli italiani, il modo in cui sono stata strappata, il 26 giugno alle 16.20, è stato terribile. Nessuno mi ha spiegato perché. Il dolore è ancora qua. Ma io non voglio fare la guerra». Al momento, a parte alcuni progetti teatrali e tanta presenza social, nessuno sa se la conduttrice ritornerà in tv.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 10:33

