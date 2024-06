Ragazzi morti nel Natisone, la tragedia si poteva evitare? Dai soccorsi alla mancanza di avvisi per piene improvvise

Nessun cartello con scritto "piene improvvise" nei pressi del fiume Natisone, come invece accade vicino al torrente Malina (a circa 10 chilometri di distanza). La strage dei tre ragazzi si sarebbe potuta evitare? Ci sono alcuni punti controversi su cui si concentrano le indagini. E da queste non sono esclusi i soccorsi. Quanto meno per migliorare il coordinamento, visto che l'elicottero che ha tentato di salvare Patrizia, Bianca e Cristian è partito da Venezia: quasi 150 chilometri più lontano dal punto in cui è scattata l'emergenza.

La mancanza di avvisi per piene improvvise

«Il fiume è un posto stupendo ma ha le sue regole». Jenco Paoloni, esperto conoscitore del fiume che attraversa Premariacco, descrive a Telefriuli i pericoli che nasconde il Natisone. «Quando arriva la piena è molto violenta». Per questo c'è chi suggerisce l’installazione di avvisi (in italiano e inglese) con la scritta "Attenzione piene improvvise". Come avviene con i cartelli installati lungo il torrente Malina.

«Il turista occasionale che viene a visitare le bellezze di questi posti presterebbe più attenzione se ci fossero questi avvisi», conclude Paoloni.