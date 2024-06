Mario, 24enne con la sindrome di Down, firma il suo primo contratto di lavoro e si commuove: «Voglio essere un esempio»

Una storia di inclusione, che può essere di grande insegnamento e ispirazione per molte persone. Mario, un ragazzo di 24 anni affetto dalla Sindrome di down, è riuscito a realizzare uno dei suoi sogni più grandi: firmare un contratto di lavoro. Il traguardo raggiunto ha commosso il ragazzo, che è stato ripreso in un video che è stato, poi, pubblicato su Facebook dai familiari.

La storia di Mario

«Sono emozionatissimo», dice Mario nel video. Il 24enne ha studiato in un Istituto alberghiero di Lecce, specializzandosi nel servizio di sala. E ora potrà far vedere le sue capacità servendo i clienti al bar-pizzeria Doc di Torre dell'Orso. «Ci ha riempito di gioia e di felicità - hanno dichiarato i genitori a Repubblica - era uno dei suoi sogni più grandi. Sappiamo che sarà un esempio».

Una parte del merito, però, va anche alle proprietarie del locale, che non si sono tirate indietro alla candidatura di Mario. «Cerchiamo di spronarlo - hanno spiegato - ovviamente con un occhio di riguardo, ma fa questo mestiere con grande passione».

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Giugno 2024, 12:24

