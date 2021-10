Buon compleanno Rino! Serata concerto della Rino Gaetano Band

Rino Gaetano avrebbe compiuto 71 anni: a celebrarne il genio, la tradizionale serata nel giorno del suo compleanno con il concerto della Rino Gaetano Band, tributo ufficiale che da sempre contribuisce a tener viva la memoria del cantante romano.



La band, dopo il tour estivo che l’ha portata in giro per l’Italia, torna all’Orion Club di Roma venerdì sera alle 22 ed eseguirà parte del repertorio di Rino, immergendosi insieme al pubblico nelle atmosfere e nel sound tipici degli anni ’70. I musicisti sono: Alessandro Gaetano (nipote del cantautore), Ivan Almadori, Marco Rovinelli, Alberto Lombardi, Michele Amadori e Fabio Fraschini: un’unica grande famiglia che s’impegna per restituire un po' del Rino che avremmo sempre desiderato vedere su un palco.

Quest'anno, quarant'anni dopo la sua prematura scomparsa, i suoi brani continuano ad ispirare le generazioni: a testimoniarlo, saliranno sul palco amici e ospiti tra cui Cecco e Cipo, Marco Lo Chiatto e, per l’occasione, sarà proiettata per la prima volta la clip E io ci sto vers. demo contenente immagini inedite del cantautore.

Durante la serata, realizzata da Anna e Alessandro Gaetano, rispettivamente sorella e nipote del cantautore, saranno mostrati alcuni oggetti a lui appartenuti. Per scoprire quali, non resta che prender parte all’evento.

La serata è a supporto dell’AISM ONLUS Roma e vedrà la partecipazione del Gruppo Young per sensibilizzare sul tema della sclerosi multipla.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 18:50

