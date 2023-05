Bruce Springsteen dal 18 maggio in Italia: «Un sogno averlo qui. I prezzi? Sono tra i più bassi del mondo»

Dopo 7 anni, torna in Italia Bruce Springsteen. Il 18 maggio a Ferrara, la prima data delle tre italiane previste con The E Street Band.«Non è stato un percorso facile, ma ce l’abbiamo fatta» dice il sindaco Alan Fabbri, durante la conferenza stampa. «Un sogno averlo qui a Ferrara», dicono dall’amministrazione comunale. Springsteen si esibirà nella città estense per la prima volta, al Parco Urbano Giorgio Bassani.

Dopo Ferrara, il 21 al Circo Massimo e poi il 25 all'Autodromo di Monza

Seguiranno il concerto del 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al Prato della Gerascia, nell’Autodromo Nazionale di Monza, data che chiuderà il suo tour europeo 2023. Quasi 50mila presenze a Ferrara, 60mila a Roma e 70mila a Monza. «La storia sono i fatti generati dalle persone», dice Claudio Trotta di BarleyArts. «Il mondo dello stare insieme negli ultimi anni è stato colpito, ci doveva essere il tour nel 2022. Avremmo potuto avere una capienza maggiore, ma abbiamo deciso di fermarci a quei numeri». I prezzi dei biglietti troppo alti? «Di che stiamo parlando, i prezzi di Springsteen sono tra i più bassi di tutto il mondo. Ma c’è sempre qualcuno che si lamenta. I leoni da tastiera la smettessero di commentare senza mettere la faccia e che lo facessero con nomi e cognomi».

Tre ore di show

Quasi tre ore di show, con brani storici da "No Surrender" a "Only the Strong Survive", "Dancing in the dark", “Badlands”, “Thunder Road Born In The USA”, "Born To Run”, “Nightshift” dei Commodores (dal recente “Only the strong survive”, pubblicato alla fine dello scorso anno, già certificato Disco d’Oro in Italia, inciso da Springsteen per celebrare la musica soul). Con lui la E Street Band: Roy Bittan piano e sintetizzatori, Nils Lofgren chitarra e voce, Patti Scialfa chitarra e voce, Garry Tallent basso, Stevie Van Zandt chitarra e voce, Max Weinberg batteria, Soozie Tyrell violino, chitarra e voce, Jake Clemons sassofono e Charlie Giordano tastiere.

Sarà uno spettacolo straordinario: sono oltre 117.000 spettatori al debutto europeo a Barcellona, la prima data all’aperto dopo le 28 nei palazzetti americani (tornerà negli Usa ad agosto per una seconda parte del tour, a conclusione dei 31 appuntamenti nel vecchio continente, tutti esauriti).

FERRARA - Parco Urbano Giorgio Bassani

I fan potranno contare anche sul calendario Waiting for Bruce, che include l’offerta culturale della città.

ROMA - CIRCO MASSIMO

Il concerto di Roma sarà un ritorno di Bruce Springsteen and The E Street Band nella capitale. L’Area Concerto aprirà alle ore 14.00. Alle ore 16.30 si esibirà The White Buffalo (il progetto musicale del cantautore statunitense Jake Smith e band molto amata nella scena musicale internazionale) seguito alle ore 17.45 da Sam Fender (che, dopo Ferrara, tornerà sul palco del Circo Massimo).

MONZA - AUTODROMO

La data di Monza è l’ultima del tour europeo di Bruce Springsteen and The E Street Band. Per la prima volta nella sua carriera, Bruce si esibirà in uno degli autodromi diventati punto di riferimento per i grandi concerti, all’interno del Prato della Gerascia dell’Autodromo Nazionale. I supporter del live di Monza entreranno in quest’ordine: alle ore 16.30 The Teskey Brothers (blues-rock band australiana di Melbourne, fondata nel 2008 dai due fratelli Josh e Sam Teskey) e alle ore 17.45 Tash Sultana (affermata polistrumentista, capace di suonare oltre dieci strumenti e apprezzata in tutto il mondo per i suoi live molto particolari).

APP

Affinché il pubblico possa vivere l’esperienza di questo grande evento nel miglior modo possibile, informazioni e dettagli sono a disposizione, divisi per città, oltre che sul sito di BarleyArts anche nell’app gratuita dedicata “Barley Arts X Bruce”. Ideata da Barley Arts, sviluppata da AJepCom, è disponibile sia in italiano che in inglese, ed è scaricabile su App Store e Play Store, e da 12 store internazionali (in Francia, Germania, UK, USA, Cina, Tailandia, tra gli altri paesi) nella lingua della nazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 14:37

