Briga: «Un disco rap per festeggiare i miei primi 10 anni sul palco»

Martedì 12 Novembre 2019, 07:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - «Per festeggiare i miei 10 anni di musica, torno al rap con un disco di inediti». Vuole suggellare la ricorrenza nel modo migliore, Briga, ieri ospite a Leggo. «Anche perché il mio disco precedente, Che cosa ci siamo fatti, non è andato benissimo in termini di numeri - ammette - stavolta deve andare in modo diverso».«Benissimo, sia perché Ema è una ragazza d’oro, con cui mi sono trovato subito benissimo, sia perché amo viaggiare. In Stranger Europe (su Rai4, ndr) raccontiamo l’altro lato delle città, quello meno noto e più curioso».«Copenaghen, la città dove ho vissuto 15 anni fa. Ritrovarla è stato emozionante».«Mi ha rovinato... (ride). In realtà io sono proprio così, ho una grande sensibilità, ma sono anche uno che ti liquida in poche parole. È il bipolarismo dei sentimenti!».«Volevo ritornare alle origini. E ringraziare in qualche modo il rap, che 10 anni fa, con Anamnesi, mi ha aperto le porte della carriera musicale. Certo, oggi di rapper ce ne sono fin troppi».«No, ma c’è confusione, dovuta anche alla facilità con cui si può pubblicare un pezzo, magari mettendolo su YouTube e avendo subito successo».«Tantissimo. Non rinnegherò mai la mia partecipazione ad Amici. Mi ha permesso di decollare come cantante, lavorando con grandi professionisti, davanti a una platea di un milione di telespettatori. Maria mi ha anche richiamato per il suo show Selfie. Mi sostiene sempre».«Sì, lui per me è un amico, ormai. Mi piace sempre confrontarmi con persone della sua cultura, è un artista che anticipato molte cose, se penso che la sua Sora Rosa era del 1972».«Magnificamente. Lei è una persona deliziosa, sempre molto giovanile e ironica. È stato un onore duettare con lei».«In assoluto, Signori e Nesta. Oggi mi piace molto Milinkovic-Savic, ma sono anche amico di Strakosha, un giovane portiere coraggioso e molto sottovalutato».