Bongiolatti: «"Noël", il mio Bel Canto per scaldare il cuore dell'Italia della pandemia»

Musica che scalda il cuore. Questo l’intento di Spero Bongiolatti, tenore specializzato nel Bel Canto che proprio nell’anno della pandemia festeggia i vent’anni di attività, e lo fa con il nuovo singolo Noël.



«Vivo in Lombardia, una delle regioni più colpite dal Covid. Mai come quest’anno sentivo il bisogno di dare un messaggio forte, più intimo e spirituale, per una speranza di rinascita».



Il singolo, che sta facendo il pieno di visualizzazioni sul canale Youtube dell’artista (https://youtu.be/wOjGdqH_srQ) ha l’accompagnamento musicale di Gianfranco Messina. Bongiolatti ha eseguito uno dei brani più famosi e più antichi dedicato al Natale “Minuit Chrétiens”, meglio conosciuto come “O Holy Night”, uno dei più famosi classici di Natale di sempre. Noël si attiene al testo originale francese che regalo al brano un’eleganza tutta nuova.

