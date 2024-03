Bon Jovi operato alle corde vocali: «Non so se tornerò in tour, mi sto ancora riprendendo»

di Cristina Siciliano

Un passato e presente da star della musica e tanta filantropia: a 62 anni Bon Jovi continua a far parlare di sé ma questa volta purtroppo è a causa di un'operazione alle corde vocali. L'artista infatti «spera di tornare in tournée» dopo essersi ripreso da un intervento chirurgico alle corde vocali. Il 62enne ha rivelato di essere reduce da un intervento impegnativo ed al momento non se la sente di tornare sui palchi.

Le parole di Bon Jovi

«Desidero fare un tour l'anno prossimo, ma mi sto ancora riprendendo da un intervento chirurgico importante - ha raccontato Bon Jovi in un'intervista a Mix 104.1 Boston -. Sono sulla buona strada per la guarigione e ho potuto prendermi il mio tempo e fare una canzone al giorno quando ho realizzato il disco. Il mio desiderio è quello di poter fare due ore e mezza a notte, quattro sere a settimana per mesi interi».

Il cantante, che ha subito un intervento chirurgico nel 2022, ha parlato della sua esperienza per la prima volta all’inizio di quest’anno.

Bon Jovi, che è anche vincitore di un Grammy, ha così detto ai giornalisti di aver cercato un medico a Filadelfia che ha eseguito una laringoplastica di medializzazione che gli ha fornito un «impianto all’avanguardia».

