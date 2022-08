Beyoncé nella bufera, costretta a cambiare il testo di una canzone per una parola: insulta i disabili

Beyoncé cambierà un termine denigratorio usato nella canzone «Heated» del suo ultimo album «Renaissance» dopo essere stata criticata da gruppi anglofoni per i diritti dei disabili.

L'insulto

Il brano, scritto con Drake e altri nove autori, conteneva per due volte un termine giudicato un grave insulto per chi soffre di paralisi cerebrale, una condizione che colpisce la capacità di coordinare i movimenti. La parola, usata due volte verso la fine del brano, sarà sostituita. «Beyoncé non l'ha usata intenzionalmente per far del male», ha detto un portavoce. Poche settimane fa Lizzo aveva annunciato la pubblicazione di una nuova versione della canzone «GRRRLS» dopo esser stata criticata per l'uso dello stesso termine. Il termine incriminato è la parola 'spazz', usata per indicare la perdita di controllo, l'idea di 'impazzire', ma che allo stesso tempo è associato anche alla diplegia spastica, una forma di paralisi cerebrale che causa problemi motori, e che è usato in casi di bullismo.

La reazione dei fan

Quando i fan hanno ascoltato il singolo di Beyoncè venerdì, è stato «come uno schiaffo in faccia», ha detto Hannah Diviney, attivista per la tutela dei disabili. L'ente di beneficenza per disabili 'Scope' ha chiesto a Beyoncé di registrare nuovamente la canzone, cancellando l'insulto. «Le parole contano perchè rafforzano gli atteggiamenti negativi che le persone disabili affrontano ogni giorno», ha affermato il responsabile dei media per Scope Warren Kirwan. «Beyoncé è stata a lungo una paladina dell'inclusività e dell'uguaglianza, quindi la invitiamo a rimuovere questo testo offensivo», ha aggiunto.

