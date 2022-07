Beyoncé, è uscito il suo settimo album Renaissance. I fan sono impazziti

di Federica Portoghese

Beyoncé è ufficialmente tornata. L'attesa per il suo nuovo album è finita, finalmente Renaissance è fuori. Lo scorso mese aveva annunciato il titolo del progetto definendolo così: «Un posto dove essere liberi dal perfezionismo e dal pensiero eccessivo. Un posto per urlare, sentire e vivere la libertà». 15 tracce, tra cui il singolo "Break my soul" uscito lo scorso giugno, nella prima traccia dell'album "I'm That Girl" la cantante dichiara di essere cresciuta e di non risponde a nessuno tranne che a se stessa.

Renaissance, l'album più atteso del 2022

I fan sono impazziti, la dea del pop è pronta iniziare una nuova era, fatta di creatività e libertà. Un mix dal ritmo frizzante, house e soul. L'album è già in vetta alle classifiche e il fenomeno Bey è sulle bocche di tutti. Il web attendeva questo momento da tanto tempo, sei lunghi anni, dopo "Lemonade" nel 2016. Renaissance racchiude varie collaborazioni con tanti artisti, tra cui Drake, Pharrell Williams, Skrillex e il marito Jay-Z. «Questo progetto è stato registrato nel corso di tre anni durante la pandemia. Un periodo di immobilità, in cui ho trovato la massima creatività», avevo raccontato Beyoncé.



La queen, vincitrice di 28 Grammy, venti dei quali da solista, è tornata in scena con Renaissance, l'album più atteso dell'anno. Con un post sul suo profilo Instagram l'artista ringrazia emozionata i suoi fan: «Non vi ringrazierò mai abbastanza per il vostro amore, la pazienza e il supporto. Spero che troviate gioia in questa musica. Spero che vi ispiri a liberare l'agitazione. E a sentirvi unici, forti e sexy come siete».

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Luglio 2022, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA