Annalisa, la rivelazione dopo il matrimonio: «Ho baciato una ragazza, sono una donna libera»

di Redazione Web

L'amore per Annalisa Scarrone è qualcosa di semplice, da condividere solo a piccole dosi sui social. La cantante si è sposata il 29 giugno con il top manager di Costa Crociera, Francesco Muglia. Nelle ultime ore, la cantante ha spiegato il significato della canzone Mon Amour sottolineando che il messaggio rappresenta un concetto semplicissimo: la libertà. Ma andiamo a vedere cosa ha detto la cantante nel dettaglio.

Fedez e Annalisa annunciano il nuovo duetto: il 25 maggio arriva "Disco Paradise" con J-Ax

Annalisa e il matrimonio con Francesco, le foto (esclusive): l'abito della sposa, tutti gli invitati e il rito in spiaggia

Il racconto di Annalisa

La cantante ha raccontato che il significato della canzone Mon Amour cela un concetto di libertà. «È una scena che racconta di quando, dopo una delusione, provi a stravolgere le tue abitudini, ti butti, sperimenti, e poi alla fine riparti - ha raccontato Annalisa in un'intervista a Vanity Fair -. Io ho sempre fatto così: momenti di grande impegno, poi grandi delusioni, autoanalisi, ricerca e ricostruzione. È un ciclo che si ripete da sempre. Il messaggio è un concetto semplicissimo: la libertà.

«Ho baciato una ragazza»

Annalisa durante l'intervista ha anche svelato senza filtri di aver baciato una ragazza. «Penso che succeda a tutti durante l'adolescenza, anche per gioco: è la voglia di sperimentare. Non mi sono mai piaciute le etichette, non mi sono mai frenata. Ho sempre vissuto le relazioni in modo istintivo. L'istinto è la cosa fondamentale: ti porta dove sei tu, fine».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA