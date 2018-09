Da Madonna a Tom Cruise: star da tutto il mondo festeggiano il compleanno di Andrea Bocelli

Madonna, U2, Tom Cruise, Elton John, Al Pacino, Robert De Niro, FF Coppola, Michael Radford, Annie Lennox, Barbra Streisand, John Travolta, Sylvester Stallone, David Foster, Placido Domingo, Larry King, James Taylor, Billy Joel, Charles Aznavour, Aida Garifullina, Bob Ezrin, la lista delle star internazionali che oggi si uniscono ai festeggiamenti del 60esimo compleanno di Andrea Bocelli è lunghissima. Raccolti in un video a sorpresa, postato sulla pagina facebook del tenore, i più grandi nomi dello show business mondiale manifestano tutto il loro affetto e stima per Bocelli, icona della nostra musica nel mondo.



C'è chi si cimenta con l'italiano, chi canta, chi suona, ognuno esprime in maniera sentita il suo abbraccio all'artista in questa giornata di festa. Tantissimi anche gli auguri di colleghi e amici dall'Italia: da Caterina Caselli ai negramaro, da Beppe Fiorello a Laura Pausini, da Alessandro Gassman a Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Christian De Sica, Maria Grazia Cucinotta, Tony Renis, solo per citarne alcuni. Un'ondata di affetto è arrivata a Bocelli, in questi giorni impegnato in Brasile in una tournée, in attesa dell'uscita del suo nuovo album "Sì" il prossimo 26 ottobre.

Sabato 22 Settembre 2018