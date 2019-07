Alberto Urso lancia il nuovo singolo "Ti lascio andare", on air da venerdì 5 luglio

Alberto Urso

Il testo di “TI LASCIO ANDARE”

Giovedì 4 Luglio 2019, 14:40

Si intitola “” ed è i. Tratto dall’album “Solo”, certificato oro e da settimane in cima alla classifica Fimi GfK, sarà on air da domani venerdì 5 luglio.Un brano pop lirico uptempo, in cui la voce potente ma allo stesso tempo coinvolgente, dolce ed espressiva dicanta la fine di un amore.“Ti lascio andare”, scritto da Davide Simonetta, Giovanni Pollex e Giuliano Ciliberti, racconta un amore puro e intenso ma non corrisposto «Ho smesso di correrti incontro da quando ho capito che ti stavo soltanto rincorrendo/Ho chiuso gli occhi per te mille volte/ Credere che andava bene così /Perdonandoti tutto.Un sentimento che non si può spegnere improvvisamente Anche se non c’è una fine io ti lascio andare /Anche se ti voglio bene Io ti lascio andare con la consapevolezza pero’ che un legame importante anche se finito ti ha dato tanto… Ho imparato dall’amore dov’è il confine/ La felicità non può far male».Ho messo da parte me stesso ogni giornoSolo per restarti accanto ancora un po’E darti tutto il mio tempoHo chiuso gli occhi per te mille volteCredere che andava bene cosìPerdonandoti tuttoHo imparato dall’amore dov’è il confineLa felicità non può far maleAnche se ti voglio beneIo ti lascio andareOltre le partenze senza mai arrivareI ritorni senza mai restareAnche se non c’è una fineIo ti lascio andareHo smesso di illudermi ancora una voltaDi vivere solo per quello che non hoAspettando un buongiornoHo aperto le porte di un mondo ristrettoLo spazio rimasto è troppo piccoloPer cercare un motivoHo imparato dall’amore dov’è il confineLa felicità non può far maleAnche se ti voglio beneIo ti lascio andareOltre le partenze senza mai arrivareI ritorni senza mai restareAnche se non c’è una fineIo ti lascio andareHo smesso di correrti incontro da quandoHo capito che ti stavo soltantoRincorrendoHo imparato dall’amore dov’è il confineLa felicità non può far maleAnche se ti voglio beneIo ti lascio andareOltre le partenze senza mai arrivareI ritorni senza mai restareAnche se non c’è una fineIo ti lascio andareIo ti lascio andare