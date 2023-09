Aka 7even, la dedica commovente a Mia Martini: «Ci insegna l’umiltà dell’essere artista»

Dopo un’estate a ritmo di ‘Rock’N’Roll’, Aka 7even ha calcato un palco davvero speciale per omaggiare una delle interpreti indimenticate della musica italiana. Parliamo di Mia Martini per celebrare la quale, sabato 23 settembre, il giovane artista di Vico Equense ha preso parte all’edizione 2023 di "Buon compleanno Mimì".

Sul palco del Teatro Manzoni a Milano, Aka 7even ha portato ‘Cu’ Mme’ insieme a due brani del suo repertorio, ‘Non piove più’ e ‘Mi manchi’. Una dedica speciale alla cantante che ha emozionato i tanti fan di Mia Martini. Ecco cosa ha detto sul palco.

Aka 7even, la dedica commovente a Mia Martini

Abbiamo incontrato Luca poco prima dell’esibizione e ci siamo fatti raccontare qualcosa del suo rapporto con la musica di Mimì ma anche dei progetti in cantiere. «Che cosa insegna ancora oggi Mia Martini? Credo l’umiltà - racconta -. Se andiamo a scavare in quegli anni, ci possiamo accorgere come la maggior parte degli artisti avesse un’umiltà enorme. Si sentivano persone qualunque perché effettivamente l’artista è una persona qualunque».



