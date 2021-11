Aka 7even batte i Maneskin: suo il premio come "Best Italian Act" agli Mtv Ema

È Aka 7even il vincitore del premio per il "Best Italian Act" agli Mtv Ema di Budapest. Gli altri artisti in nomination erano Caparezza, Madame, Rkomi e i Maneskin. La band romana è anche in corsa per i premi internazionali "Best Rock" e "Best Group", i cui vincitori verranno svelati nel corso dello show in programma questa sera alla Papp Lászl Budapest Sportarén.

AKA 7even, pseudonimo di Luca Marzano (Vico Equense, 23 ottobre 2000), è un cantautore e rapper, divenuto noto al grande pubblico in seguito alla sua partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, l'artista ha ottenuto un disco di platino per il suo album di debutto eponimo, posizionatosi in terza posizione nella classifica album italiana, e varie altre certificazioni con i singoli "Mi Manchi" e "Loca".



“La notizia della vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAs - commenta Aka 7even - è stata forse la più bella che potessi ricevere in questo momento: ricevere questo premio in uno dei più grandi eventi della musica internazionale per me significa molto. È un traguardo importante che abbraccio con emozione ed entusiasmo: spero di portare la mia musica sempre più lontano, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto fino a farmi arrivare fin qui e ai quali dedico questa vittoria.”

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 18:55

