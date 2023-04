Aimone Romizi, ricoverato in ospedale il cantante dei Fast Animal and Slow Kids: come sta

di Redazione Web

Aimone Romizi, voce e frontman della band Fast Animals and Slow Kids, si trova attualmente ricoverato in ospedale. Lo scorso 19 aprile, il cantautore si è sentito male nella Capitale dopo il concerto ed è stato ricoverato con conseguente operazione. Con un post condiviso su Instagram, Romizi ringrazia i fan per i messaggi di buona guarigione e conferma, con grande gioia, che l'operazione è riuscita.

Il messaggio sui social

Il cantante dei Fast Animals and Slow Kids ha ringraziato i medici e gli infermieri, i chirurghi e tutto il personale sanitario: «Ascolto Nick Drake, non penso ai dolori post operatori ma solo al palco che mi aspetta. Arrivo, datemi qualche giorno», ha scritto Aimone Romizi dopo l'operazione perfettamente riuscita.

Ieri sera, 28 aprile, il frontman della band perugina è stato operato e Camilla, la sua fidanzata, più nota sui social come Camihawke, è riuscita a raggiungerlo a Perugia e come lui stesso ha raccontato il primo volto che ha visto al suo risveglio è stato proprio il suo: «Il primo viso che ho visto era Camilla, la felicità ha bisogno di poco».

«Mi sembra tutto un po' confuso, mi sono risvegliato ora credo. Forse no ma comunque solo ora riesco a formulare un pensiero più o meno completo. È andato tutto liscio. I medici, i chirurghi, gli infermieri e gli specializzandi dell'ospedale Silvestrini di Perugia si sobbarcano (in evidente carenza di numero e spazi) il lavoro di mille persone, con un'empatia e una gentilezza commovente. Io provo veramente tanto rispetto e gratitudine per il loro enorme, professionale e paziente lavoro. Esistono persone belle intorno a noi, salvaguardiamole perché sono il tesoro dell'esistenza», ha scritto il cantante in lungo sfogo condiviso alle 3:11 di notte.

