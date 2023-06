Adele dimentica le parole di una canzone al concerto e chiede aiuto a un fan: «Ricordami il testo per favore»

di Redazione Web

L'autoironia di Adele non è mancata durante lo spettacolo al The Colosseum di Las Vegas. A quanto pare, la cantante, durante il concerto, ha dimenticato le parole del brano I Drink Wine, dal suo album “30” e ha subito chiesto aiuto al suo pubblico. Dopo essersi interrotta, Adele, ha affermato: «Ho dimenticato il testo, ca**o, maledizione», poi si è rivolta a un fan dicendo: «Ricordami le parole per favore». Ma procediamo con ordine.

Prontamente il fan di Adele ha continuato la canzone e lei ha sottolineato: «Perfetto, resettiamo tutti e ricominciamo di nuovo, ok?». La cantante ha poi scherzosamente offerto al fan 50 dollari per aver terminato il testo del suo brano e ha tentato di riprendere a cantare ma non è fnita qui perché ha riscontrato un problema tecnico.

Adele, senza perdersi d’animo, ha allora cercato di improvvisare una battuta per riempire l’attesa, ma l’unica che le veniva in mente non era appropriata: «No, non posso dirla. È troppo volgare», ha sottolineato la cantante.

A quel punto, però, dalla regia hanno fatto sapere alla cantante che i problemi tecnici erano stati risolti, e Adele ha potuto così riprendere a cantare.

