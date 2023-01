Adele, la sciatica peggiora e lei zoppica sul palco: «Mi torna a causa dello stress...»

di Redazione web

Nell'ultimo periodo Adele sta tenendo moltissimi concerti in tutto il mondo: la cantante britannica viaggia spesso per lavoro e si esibisce in vari Paesi, proprio per questo a volte il suo fisico ne risente. A Las Vegas è salita sul palco per cantare ma tra uno spostamento e l'altro, i fan hanno notato che c'era qualcosa che non andava. Adele ha quindi spiegato loro quale fosse il suo problema.

La vicenda

Adele si stava esibendo a Las Vegas quando nel bel mezzo del concerto ha deciso che voleva distribuire ai propri fan alcuni prodotti del suo merchandising. Mentre camminava sul palco però, ai fan non è sfuggito che la cantante zoppicasse.

Adele è quindi stata costretta a spiegare il motivo per cui camminasse in quel modo: «In questi giorni devo "dondolare" perché ho una sciatica davvero brutta e non riesco a fare di meglio».

Adele e il mal di schiena

Non è però, la prima volta che Adele racconta dei suoi problemi legati alla schiena o al nervo sciatico. Infatti, in un'intervista a The Face aveva rivelato: «Ho sofferto di dolori alla schiena per, tipo, metà della mia vita, davvero. Di solito mi torna a causa dello stress o della postura sbagliata».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 13:24

