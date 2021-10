Adele, l'album della rinascita: divorzio, perdita di peso e nuovo amore. «Adesso dico la mia»

Un album che racconta se stessa, il suo divorzio da Simon Konecki e la sua rinascita: Adele torna sulle scene musicali con un attesissimo disco. Ed è la stessa cantante a spiegarne il contenuto in una intervista al British Vogue che le ha dedicato la copertina.

Adele ha raccontato che l’album 21 non le appartiene più, sottolineando invece che quello in uscita invece è il suo vero album: una nuova vita, magari anche per la perdita di peso e per il nuovo fidanzato Richard Paul.

Da alcuni stralci della lunga intervista su Vogue, si legge che la cantante ha affrontato il divorzio con talmente tanta ansia da non ricordare più cosa raccontava e cosa no al figlio di 8 anni. Adele e l’ex marito Simon non hanno mai litigato e tutto ciò che può essere stato detto sulla loro separazione lascia il tempo che trova. Risponde alle curiosità a suon di canzoni: nel nuovo album, infatti, ogni canzone sarà mirata ad una domanda postale dal filgio. «Mio figlio aveva moltissime domande. Voglio davvero che le persone ascoltino la mia versione della storia questa volta» ha dichiarato.

Negli anni, Adele è diventata un simbolo per molte donne, una fonte di ispirazione per l’accettazione di sé stessi. «Capisco perché alcune donne in particolare sono state ferite. Visivamente rappresentavo molte donne. Ma sono sempre la stessa persona». L'hanno molto ferita le offese arrivate dalle altre donne sulla sua perdita di peso, causata in primis dall'ansia.

Si è allenata molto e ha iniziato a sentirsi meglio. Non si è concentrata tanto sul dimagrire quanto sul diventare più forte e prendersi del tempo per sé. Dopo un po’ ha sviluppato quasi una dipendenza dall’esercizio fisico perchè stava meglio praticando sport. Oggi si allena due o tre volte al giorno: pesi la mattina, escursioni nel pomeriggio o box, cardio di notte. Ma le era possibile anche perché non aveva altro da fare, ha specificato.

A Vogue ha parlato anche del nuovo fidanzato, Richard Paul, arrivato in maniera inaspettata. Con lui non si sente ansiosa o nervosa: sta bene e sa cosa vuole.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 22:51

