5 Seconds Of Summer: pubblicato il nuovo singolo Teeth, fan in delirio - Video

Sono blessata è meravigliosa e il sound è pazzesco NON MI DELUDONO MAI #TEETH — M (@_farawayLT) August 21, 2019

#TEETH piango non vedo l’ora di rivederli live sono sempre più bravi — Mars ◟̽◞̽ (@oceanblouu) August 21, 2019

Qualcuno che sta sclerando come me? #TEETH — Reb♡ (@rebecca_liam) August 21, 2019

Che bop assurdo, sono già in fissa.

I bimbi sono diventati dei BAMBINONI BELLISSIMI e BRAVISSIMI.#TEETH — c(H)ià 💚 HS2 IS COMING (@myraconteurhs) August 21, 2019

Mercoledì 21 Agosto 2019, 19:26

Su Twitter l'hastah #Teeth è primo nelle tendenze mondiali, ma cosa significa? E soprattutto perchè tantissimi ragazzi sembrano "impazziti"? Semplice:da pochi minuti su youtube ilche ha mandato i, anche conosciuti con l'acronimo 5SOS, sono un gruppo musicale pop punk australiano, se non li avete mai sentiti nominare probabilmente non siete in target. La Band si è formata nel 2011 ed è ha fatto da gruppo spalla anche agli One Direction. Idoli dei giovanissimi, i 5 Seconds of Summer hanno quasi 10 milioni di follower su Facebook e più di 7 milioni su Instagram eche ha già superato le 340 mila visualizzazioni.. Su Twitter l'hastah #Teeth è primo nelle tendenze e anche i giovani fan italiani sono in delirio.