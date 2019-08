Lorella Cuccarini fa flop, Grand Tour chiude in anticipo. Arriva la conferma della Rai con una precisazione

Lorella Cuccarini

Mercoledì 21 Agosto 2019, 17:34

Ritorno in Rai in salita per l' ex "più amata dagli italiani. Il contenitore estivo condotto insieme ad Angelo Mellone non va e dopo i rumors dell'ultima ora arriva la conferma ufficiale dalla Rai che però non parla di chiusura ma di: «A causa degli ascolti troppo bassi - siamo passati dal 12,4% della prima puntata al crollo nelle due puntate successive al 9,2% e al 9,8% di share -. «Nessuna chiusura anticipata - fanno sapere dalla Rai che precisa - La rete ha deciso di accorpare le ultime due puntata che in andranno in onda in prima e seconda serata venerdì 23 agosto».Perquesto flop è una brutta gatta da pelare soprattutto in vista della prossima fatica, ovvero l'appuntamento pomeridiano con La Vita in Diretta insieme al giornalista del Tg1 Alberto Matano. Per la Cuccarini non è un momento facile a causa delle sue posizioni "sovraniste" che hanno attirato le critiche di tantissim haters, e di unache qualche giorno fa aveva twittato: «Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste. #sovraniste #sovranismo #heatherparisi».