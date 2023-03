Masterchef finale, l'Invention Test manda a casa uno dei concorrenti più amati: «Ho sbagliato tutto»

La chef tristellata Clare Smyth è stata la super ospite della serata finale di Masterchef Italia in onda giovedì 2 marzo. Bubu, Edoardo, Hue e Mattia si sfidano a colpi di piatti che esaltano gli ingredienti più umili, seguendo la filosofia del “Fine dining” della chef. Uno di loro sale subito in balconata, gli altre tre devono sfidarsi all'Invention test. Attenzione l'articolo contiene spoiler.

Masterchef Italia: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia si sfidano per la vittoria finale

Masterchef: l'Invention Test manda a casa uno dei concorrenti più amati «Ho sbagliato tutto»

Masterchef, Hue si dichiara a Jeremy Chan: «Ha tutto quello che cerco». Ecco chi è stato eliminato

Cosa è successo

La puntata finale di giovedì 2 marzo, su Sky e in streaming su NOW, decreterà il dodicesimo masterchef italiano. Bubu, Edoardo, Hue e Mattia sono i concorrenti che sognano di indossare il grembiule vincente.

Prima di poter presentare il proprio menu davanati ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, devono superare due step: la mistery box e l'invention test, pensata e organizzata dalla “Migliore Chef donna” del mondo nel 2018, per la guida dei 50 Best Restaurants, Clare Smyth.

Attenzione da adesso in poi l'articolo contiente spoiler, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di non andare oltre nella lettura.

Attenzione Spoiler

La Mistery viene vinta da uno dei favoriti di questa edizione, Edoardo, grazie alla sua polpetta di pollo e mais dal titolo iconico "Il mais ha mangiato il pollo". All'Invention test Bubu, Hue e Mattia si giocano il tutto per tutto, la difficoltà sta nel dover cucinare un solo ingrediente con in tre preparazioni diverse.

Hue sceglie il ravanello, Mattia e Bubu il porro.

"La lettera di Hue", così il nome del suo piatto commuove Cannavacciuolo «Mi piace aiutare i giovani, c'è chi ascolta e chi noi, se siete qui è perchè avete ascoltato».

Il piatto di Bubu si chiama "Porro e le sue sfumature di acidità», esteticamente è davvero bello e anche il sapore conquista la chef tristellata Clare Smyth. Il suo porro ha una tripla cottura.

Mattia è quello che ha avuto più difficoltà in assoluto nella preparazione "Come ti rialzi" «Ho sbagliato tutto. Non mi è venuto niente di quello che volevo fare inizialmente», la chef però lo consola «Non è così male come pensi»

La tensione tra i tre semifinalisti è altissima, i tre piatti sono completamente diversi l'uno dall'altro. Uno dei tre però non potrà indossare la casacca e accedere alla finale.

A togliere il grembiule e lasciare la cucina di Masterchef a un soffio dalla finalissima è: Mattia «Ci sta, sono caduto». Cannavacciuolo «Questa caduta non deve mettere in discussione tutto il tuo percorso».

«Mi sono trovato a imparare da ragazzi che hanno la metà dei miei anni - dice commosso Mattia - e poi voi siete stati un bello sprono, il calcio nel c*lo quando serviva, l'abbraccio quando serviva, e poi i miei compagni, con qualcuno resterà una grande amicizia. Ho avuto molto di più di quello che ho dato». In finalissima quindi vanno: Edoardo, Bubu e Hue

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA