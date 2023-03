Ilary Blasi e Bastian, fuga d'amore a Francoforte aspettando l'Isola

Il 17 aprile è sempre più vicino. Ilary Blasi, a quasi un anno dalla sua separazione con Francesco Totti, tornerà in tv a condurre l'Isola dei Famosi. Dall'ultima puntata del suo reality in Honduras, con la vittoria a sorpresa di Nicolas Vaporidis, molte cose sono cambiate nella vita privata della showgirl e fra tutte la presenza del suo nuovo findazato: l'imprenditore tedesco Bastian Muller. I due, nonostante tanti rumor e indiscrezioni che vedevano la loro storia d'amore come una montatura, sono sempre più complici. E a dimostrarlo ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, sono le foto pubblicate da Ilary sui propri social.

Mentre sui social network il siparietto tra Ilary Blasi e Alvin è già iniziato, preannunciando un'Isola dei Famosi infuocata, la showgirl è volata a Francoforte dal suo Bastian per una fuga romantica che meritava di essere condivisa con i follower. Nelle sue storie Instagram Ilary, infatti, ha informato i suoi tanti fan di aver preso un aereo, direzione Francoforte, scatenando la curiosità degli utenti del web. Ma la risposta è arrivata poco dopo, quando l'ex moglie di Totti ha pubblicato una foto che ritrae la nuova coppia mano nella mano, in macchina.

Cena con vista

Per la coppia che, al momento, vive a distanza le occasioni di vedersi e di vivere insieme la quotidinaità non sono molte. Dopo il viaggio a Bangkok in estate, infatti, i due si sono concessi qualche fuga romantica a Parigi e sugli sci. Gli impegni lavorativi di entrambi non placano, però, la loro voglia di vedersi e, appena possono, volano l'uno dall'altra. E, questa volta, è toccato a Ilary volare dal suo Bastian. Con l'impegno dell'Isola dei Famosi, che la terrà occupata per mesi, la conduttrice ha voluto passare del tempo insieme al suo nuovo fidanzato che, per l'occasione, ha deciso di portarla a cena in un locale esclusivo con una vista mozzafiato sulla città tedesca.

Amore vero

Nessun dubbio, quindi, che tra i due sia sbocciato l'amore. E non è escluso che, anche con l'inizio del reality show, i due non riescano a ritagliarsi dei momenti insieme per continuare a coltivare una relazione partita in sordina, ma che ha spiccato il volo.

