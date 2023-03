Edoardo Franco, il vincitore di Masterchef a Le Iene: la rivelazione a luci rosse, ecco cosa è successo

Dopo la vittoria del talent di cucina più amato d'Italia, Edoardo Franco fa visita a Le Iene. Il vincitore di Masterchef ha deciso di raccontarsi e rivelare qualche curioso aneddoto della sua avventura di fronte ai «terribili» giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Un'esperienza che ha inevitabilmente cambiato la vita del giovane rider e dove non sono mancate anche dei risvolti a luci rosse.

Il neo cuoco ha raccontato alla trasmissione di Italia Uno il suo esordio. «Ho iniziato in cucina a otto anni», ha esordito ai microfoni nella puntata di martedì 7 marzo. Ma la passione pe la cucina è passata in secondo piano per vivere. Tra i tanti lavori svolti, infatti, quello del barman e del rider sono stati i più importanti. «Ho sempre preso 1300 euro al mese, sia facendo il rider in Germania che il barman in Italia. In bici? Facevo circa 60 chilometri al giorno», rivela a Le Iene. Poi, però, è arrivata la svolta. La vittoria di Masterchef ha garantito a Edoardo una vincita importante e, soprattutto, di realizzare il suo sogno.

La svolta

«Qui si vincono 100 mila euro da tassare, ma mi devono ancora arrivare», ha confidato per poi ammettere: «Menomale, almeno li risparmio». Non manca poi la domanda sui tre giudici che lo hanno portato alla vittoria: «Chi è il più bast***o?», chiedono e la sua risposta è genuina: «Il più esigente - ha raddrizzato il tiro il giovane talento - è sicuramente Bruno Barbieri». Più comprensivi dunque Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ma il dietro le quinte di Masterchef ha regalato anche episodi piccanti...

Masterchef a luci rosse

Ma tra le tante curiosità, chieste a Edoardo, lo chef viene interrogato sulle nuove, ma ancora ignote, coppie nate sotto i riflettori del programma. «Non faccio nomi, ci sono. Io però pratico l'autoerotismo», ha chiosato il vincitore di Masterchef, strappando un sorriso al pubblico. E dopo la rivelazione a luci rosse, Edoardo Franco, 26enne di Varese, si godrà il successo, oltre che al montepremi e pubblicherà il suo libro di ricette.

