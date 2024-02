Giampietro Cutrino, l'ex Iena "Gip" indagato insieme ai genitori: il padre avrebbe sottratto 217mila euro a un'anziana

di Redazione web

Giampietro Cutrino, l'ex Iena di Italia 1, noto con il nome di Gip, è indagato insieme ai genitori per peculato, falso ideologico, circonvenzione d’incapace e riciclaggio. Sono questi i reati che la procura di Padova contesta a vario titolo a lui, al padre, Giovanni Cutrino e alla madre, Maria Teresa Donati. Lo scrive il Corriere della Sera. Il padre di Gip, che per anni ha fatto l’amministratore giudiziario di un’anziana donna che risiede nella casa di riposo Nazareth, in centro a Padova, avrebbe sottratto soldi alla donna per acquistare casa con la complicità del figlio.

Cosa è successo

L’amministratore giudiziario è quella persona che viene nominata dal giudice per occuparsi dei beni di persone anziane, che non possono muoversi o gestire i loro patrimoni. Qualche tempo fa la giudice civile Alina Rossato ha controllato le spese dell’anziana, notando che i «giustificativi» delle spese erano sempre più scarni, mentre le uscite dal conto sempre più copiose, fino ad arrivare alla sparizione di 217mila euro, molti in contanti. L’amministratore ha giustificato in parte le uscite, spiegando che l’anziana, assistita in tutte le sue necessità dalla casa di riposo, amava fare dei «festini» nella struttura di ricovero.

Insospettita la giudice ha deciso di nominare un altro amministratore.

I soldi spariti

Sono state le indagini della pm Luisa Rossi a portare alla luce due assegni da 50 mila euro e uno da 25 mila finiti, a detta dell’accusa, nelle tasche di Giovanni Cutrino, insieme ad altri 92 mila euro spariti non si sa dove. Nell’indagine la Iena Gip è accusata di aver finto di fornire al padre il denaro con cui questi ha comprato una casa a Padova. Secondo la procura quei soldi non erano di Giampietro Cutrino ma si tratta del denaro dell’anziana prelevato illecitamente da suo padre Giovanni. A Giampietro e alla madre (avvocato Giuseppe Pavan) viene contestato il solo reato di riciclaggio, mentre il reato di peculato, circonvenzione e falso, vengono contestati a Giovanni Cutino. Questa mattina, martedì 20 febbraio, il caso finirà davanti al gup Elena Lazzarin.

Gip, cosa fa oggi

Recentemente Gip si è trasferito in Svizzera ed è diventato un imprenditore nel settore delle «blockchain» che consiste in un registro condiviso per le transazioni, un complicato sistema che entra in gioco per la gestione delle criptovalute.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA