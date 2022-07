Non gli manca niente dell'Isola dei Famosi. Lo ha dichiarato più volte lo stesso Nicolas Vaporidis, che ha vissuto il ritorno a casa come una liberazione. Eppure il vincitore dell'ultima edizione del reality ha voluto ugualmente regalarsi un tatuaggio in ricordo di questa incredibile esperienza.

Nicolas Vaporidis e il tatuaggio in ricordo dell'Isola dei Famosi

Tornato a Londra, dove risiede a fasi alterne da circa 20 anni, l'attore ha deciso deciso di regalarsi un tatuaggio nuovo, condividendo la scelta su Instagram: due fasce nere attorno al braccio sinistro. All'apparenza simili a quelle che si vedono sulla pelle di calciatori e celebrity, ma in realtà con un profondo significato.

«Gioia e sollievo dopo aver superato alcune difficoltà e la ricompensa della pace e della forza» ha scritto Nicolas Vaporidis, fiero del proprio percorso sull'Isola, dove fin da subito è apparso il favorito, ma dove ha dovuto confrontarsi con alcuni suoi difetti e limiti.

«Resistere fisicamente è durissima, ma resistere mentalmente è la parte più sottovalutata – ha spiegato di ritorno dall'Hounduras al Corriere della Sera –. Per resistere alla fame, solitudine, assenza di contatti, lontananza da chi ami, devi combattere con la testa». Nicolas ha sofferto, ha combattuto, ha resistito e alla fine ha vinto. E questo tatuaggio è il suo trofeo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 22:57

