Isola dei Famosi, la misteriosa scomparsa di Patrizia Bonetti: ecco cos’è successo

Patrizia Bonetti è naufraga sull’Isola dei Famosi, ma dopo una partenza col botto si sono perse le sue tracce. La modella, influencer ed ex gieffina infatti manca all’appello tanto nei day time quanto nelle dirette serali.

Isola, la misteriosa scomparsa di Patrizia Bonetti: ecco cos’è successo

Il giallo della ... scomaprsa di Patrizia Bonetti potrebbe essere stato risolto. L’ex gieffina è sbarcata in Honduras per poi scomparire improvvisamente e non far più ritorno e la stessa conduttrice del reality, Ilary Blasi, aveva spiegato che la sua assenza era dovuta a un fastidioso inconveniente, forse procurato durante la prova del fuoco a cui si è sottoposta nell’unica puntata in cui è stata presente: «Si è scottata ma sta bene. Per precauzione la teniamo sotto controllo in infermeria».

I telespettatori si aspettavano di vederla nella diretta di ieri, ma stando a quanto fa sapere Giuseppe Porro su Instagram l’ex gieffina avrebbe abbandonato definitivamente il reality: «Possiamo rivelarvi in esclusiva – fa sapere sul social - che l’infuencer durante la prova del fuoco in Honduras ha riportato alcune ustioni e sta tornando in Italia, abbandonando definitivamente il gioco!». La notizia ha fatto velocemente il giro del web, ma manca ancora manca l’ufficialità da parte dello staff dell’Isola dei Famosi.

