Isola dei Famosi, i retroscena di Alvin: «Momenti critici... In onda non si è visto tutto»

All’Isola dei Famosi Alvin è tornato a vestire i panni dell'inviato, sostituendo l’uscente Massimiliano Rosolino. Alvin ha ricoperto per diversi anni questo ruolo e, ospite di “Isola party”, ha svelato qualche retroscena sul reality condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, i retroscena di Alvin

Alvin torna inviato all’Isola dei Famosi e, ospite del programma “Isola Party”, ha svelato alcuni retroscena del programma. Il momento più pericoloso è stato quando nell’edizione 2015, suo primo anno nel reality, è arrivato un uragano «In quattro anni – ha spiegato - ce ne sono stati di momenti critici. Forse durante la prima Isola, all’inizio. Quell’anno abbiamo avuto il grande uragano arrivato dagli Stati Uniti. La prima puntata non siamo riusciti a farla. Io a Cayo con poche persone giusto per far vedere che non c’erano le condizioni per fare il programma (…) Ero vestito con i sacchi della spazzatura, perché non ero pronto per un uragano. Anche le mutande erano fatte con i sacchetti di plastica, perché l’acqua entra ovunque. Non si è visto tutto in tv. Ci sono stati attimi di paura, ma quando si è aperto un piccolo spazio nel cielo siamo riusciti a scappare in elicottero».

Anche i concorrenti spesso hanno spaventato la troupe, che temeva per la loro salute: «C’è stato il Divino Otelma, che è stato spinto e si è aperto la testa. Poi Rachida che mi è svenuta davanti ai miei occhi in mezzo all’acqua e poi anche Mercedesz Henger in apnea. Per noi qui non c’erano criticità, ma dallo studio ci hanno messo ansia».

