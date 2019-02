la diretta della quarta puntata

Isola dei Famosi

.





Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 00:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. «Ciao ragazze mie, non perdete mai il sorriso,, guardate tutti dritto negli occhi. Nei momenti di diffoltà tirate fuori il carattere che avete. Non vi dimenticate mai che siete delle Mihajlovic»«Papà vi ama molto - prosegue il neo allenatore del Bologna - mi vengono le lacrime agli occhi guardando dove siete in questo momento. Tanti saluti dalla mamma e dai vostri fratelli che vi guardano e che sono molto orgogliosi di voi. Via amo tutte e due, ciao belle di papà». Le due ragazze scoppiano in lacrime.