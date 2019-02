Domenica 10 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 23:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. E in studio durante la diretta della quarta puntata è, conosciuta a Temptation Island, inizia a mostrare subito cenni di gelosia parlando consono state pronunicate durante il provino dove ha ammesso di avere un debole con Bettarini sottolineando poi «non credo alla sua storia dopo Temptation Island».Nicoletta però ha cercato di farsi scudo e ha detto: «Non ho paura e non temo Soleil, Stefano non è interessato». Sarà davvero così? Dovrà resistere agli attacchi della nuova naufraga? E Soleil manterrà le intenzioni mostrate prima di salpare in Honduras?