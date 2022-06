Isola 2022, liti e insulti tra i naufraghi: scoppia la bufera. Ecco cosa è successo

Scontri sempre più accesi all’Isola dei Famosi. Dopo mesi di fame e convivenza forzata, vengono a galla le ruggini che si sono create tra alcuni naufragi. A finire al centro delle polemiche nelle scorse ore è stata Lory Del Santo che ha preso le difese di Nick in una forte discussione con Carmen Di Pietro. Ad innescare le tensioni è stata la decisione su come dividere il cibo dopo che i concorrenti sono stati puniti per aver infranto il regolamento.

In particolare Marialaura De Vitis, Carmen Di Pietro e Estefania Bernal hanno mangiato di nascosto del cibo durante la prova ricompensa. Il reality le ha scoperte e ha così optato per una sanzione rivolta a tutto il gruppo al quale è stato sospeso il fuoco per 24 ore. Per questo, i naufraghi hanno dovuto capire come muoversi per saziarsi. Nick ha proposto una soluzione, Nicolas Vaporidis ne ha pensata un'altra: di qui, il caos. L’attore di Notte prima degli esami ha consigliato di aggiungere la quantità di riso non sfruttata al pasto del giorno, mentre il musicista de I Cugini di Campagna ha detto di suddividere il riso, cucinandolo sia per pranzo che per cena. Di Pietro era più vicina all’idea di Vaporidis, perdendo la brocca nei confronti del cantante.

«È sempre stato zitto e adesso si sveglia per questa cosa e ancora continua» ha tuonato la campana, per poi rivolgersi direttamente a Nick: «Non hai voce in capitolo se non mangi qui, non è giusto. Se non ti interessa perché rompi i cog….ni? Io con le buone te l’ho già detto. Perché devi dire che è una cavolata la nostra scelta di dividere il cibo? Ci stai a prendere tutti per fessi. Ti rode e ti sei ringalluzzito? Stai sempre seduto lì sopra e ora fai il gallo della situazione».

In difesa del membro de I Cugini di Campagna è arrivata Lory Del Santo, che ha iniziato a sostenere che il musicista sia stato attaccato con il fine di provocarne l’isolamento. E subito è arrivata l'accusa di essere «un’astuta giocatrice». Quando gli animi si sono placati, la Del Santo ha provato a giustificarsi con Edoardo Tavassi il quale non è stato convintissimo della sua versione: «Oggi è il suo compleanno e sono tutti amici. Non c’è coerenza. Approvo la tua scelta dei dolcetti perché hai scelto Marco che non stava bene e, scegliendo lui, è come se avessi scelto anche me. Ci sta un pò di strategia, questo è un gioco, è giusto che tu faccia la tua strategia perché sei uno che merita di andare avanti».

