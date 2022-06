Isola 2022, Soleil Sorge e Vera Gemma in Honduras: ma con un cambio di programma. Ecco qual è

Soleil Sorge e Vera Gemma naufraghe, ma per poco tempo. Sembra, infatti, che la loro permanenza nel reality sarà piuttosto breve. A svelarlo in anteprima è Davide Maggio che rivela come le due piratesse, così ribattezzate da Ilary Blasi, resteranno in Honduras giusto il tempo di una puntata, quella di lunedì 6 giugno 2022.

Inizialmente il rientro all’Isola dei Famosi di Soleil Sorge e Vera Gemma, che hanno già ricoperto il ruolo di naufraghe nelle scorse edizioni, doveva durare una settimana, dal 30 maggio al 6 giugno. Nel corso dell’ultima diretta, però, le due concorrenti non sono entrate in gioco ma si sono limitate a salutare il pubblico con un collegamento video. Secondo le ultime indiscrezioni, a causa di alcuni ritardi e questioni legate alla quarantena, Soleil Sorge e Vera Gemma, resteranno sull’Isola 2022 solo una sera. Non avranno dunque modo di conoscere gli altri naufraghi e di interagire con loro.

Al momento non ci sono né conferme né smentita da parte della produzione dell’Isola dei Famosi. Silenzio assoluto pure dalle dirette interessate. Tra l’altro è venuto a galla un segreto che poteva stravolgere le dinamiche del gruppo. A Pomeriggio 5 Guendalina Tavassi ha spifferato che il fratello Edoardo, attualmente ancora in Honduras, è innamorato perso da tempo di Soleil Sorge, che ha seguire al Grande Fratello Vip lo scorso inverno. Cosa succederà?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 22:25

