Per mesi, oltre al riso, al cocco e ai pesci che ogni tanto riuscivano a pescare, i naufraghi dell'Isola si sono sottoposti a un rigido regime dietetico imposto dalle circostanze e la gran parte di loro è tornata in Italia con molti meno chili.

Isola dei Famosi 2022, quanti chili hanno perso i naufraghi

Ora che l'edizione più lunga della storia del reality si è conclusa, i bilanci sono doverosi. Tra tutti, il concorrente che ha perso più chili in assoluto è stato senz'altro Marco Cucolo. Per sua stessa ammissione, il fidanzato di Lory Del Santo ha perso ben 23 kg. «Quando sono entrato pesavo 106 chili, ora ne peso 83», ha dichiarato il naufrago in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Dopo Cucolo, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 che ha perso più kg è stato Nick Luciani, tornato in Italia più leggero di 18 kg. Edoardo Tavassi invece, costretto a ritirarsi a causa di un infortunio, ne ha persi 15, mentre il vincitore dell'edizione, Nicolas Vaporidis, 7. Sul fronte femminile, Mercedesz Henger e Carmen Di Pietro hanno perso solo un po' di tono muscolare, mentre la bilancia di Maria Laura De Vitis ed Estefania ha segnato rispettivamente meno 6 e meno 5.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 20:07

