Isola dei Famosi, cosa ha fatto Nicolas Vaporidis dopo la vittoria: «La gioia...»

Prima foto per Nicolas Vaporidis. Il vincitore dell'Isola dei Famosi 2022 ha pubblicato uno scatto su Instagram mentre addenta una ciambella ricoperta di glassa al cioccolato: una degna ricompensa dopo più di tre mesi in cui ha sofferto la fame. «99 giorni dopo, la gioia» scrive Nicolas Vaporidis felice di poter finalmente mangiare. Lontano dalla Palapa, l'attore è pronto a tornare alla noramlità, consapevole di aver mostrato una parte inedita di sé e di aver trionfato nell'edizione del reality più lunga di sempre.

Per mesi, oltre al riso, al cocco e ai pesci che ogni tanto riuscivano a pescare non c'era altro che potesse sfamare i naufraghi. Nicolas, visibilmente dimagrito e stanco, rientra in Italia e si prepara ad affrontare il lungo viaggio dall'Honduras nel modo migliore possibile: mangiando una ciambella all'Aeroporto Intenazionale Ramòn Villeda Morales.

Nicolas ha vissuto la finale accanto a Carmen Di Pietro, terza classificata, che è stata una compagna di viaggio formidabile in grado di alleggerire i momenti di tensione, dimostrando di non arrendersi dinanzi a nulla, nonostante l'assenza di cibo. L'arrivo in albergo per i due rappresenta un traguardo incredibile e, come pubblicano anche nelle stories, banchettano in allegria.

